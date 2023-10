Il testo della manovra approda oggi in parlamento

Primo passaggio per la manovra finanziaria 2024. Il testo affronterà oggi il passaggio in parlamento.

La notizia, ripresa da ilsole24ore.com, arriva direttamente da una nota di Palazzo Chigi, nella quale si precisa anche che l'intenzione è quella di procedere con l'approvazione in tempi rapidi. A questo proposito, la medesima comunicazione dell'esecutivo afferma che i partiti di maggioranza hanno confermano l'intenzione di non presentare emendamenti proprio per ridurre al minimo i tempi tecnici.



Tra le misure dedicato al turismo il testo dovrebbe contenere una voce espressamente dedicata al travel che vedrà una proroga per tutto il 2024 della detassazione del lavoro notturno e degli straordinari come incentivo per i dipendenti del settore.



Anche il nodo della cedolare secca per gli affitti brevi potrebbe avere ricadute sul turismo, con l'innalzamento dell'aliquota al 26%.