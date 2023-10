Una storia che arriva dagli Stati Uniti e che appare come il rovescio dei meccanismi di mercato cui siamo abituati in Europa. Se qui da noi l'integrazione verticaleha spesso (o meglio, quasi sempre) visto le agenzie come terreno di espansione da parte degli altri soggetti della filiera, in questo caso è proprio la distribuzione che amplia i propri confini.

Il gruppo Internova, che negli States raduna oltre 100mila agenti di viaggi in 6mila località, ha deciso infatti di espandersi nel mondo dell'hotellerie. E lo fa con cifre altrettanto importanti, come riporta preferente.com.



I dettagli

Il progetto vede infatti il lancio di una nuova collezione, Curated Hotels & Resorts, che comprende 400 lifestyle hotel.



Una linea che sarà ovviamente anche al servizio della distribuzione del medesimo player. "Con Curated Hotels & Resorts - ha affermato Albert Herrera, vicepresidente Internova Partner Relations Executive -, i nostri consulenti di viaggio hanno ora accesso a una collezione di hotel eclettici e di alto valore, migliorando la loro capacità di servire i viaggiatori di oggi attenti allo stile di vita".



L'obiettivo è quello di fornire un'offerta con servizi di alto livello.