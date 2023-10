Driverso, il noleggio di auto di lusso su una piattaforma ad hoc

Driverso, la piattaforma di noleggio online di auto di alta gamma, potenzia il servizio. Grazie alla forte capillarità sul territorio europeo, Driverso aggrega i provider di noleggio agevolandone la visibilità su scala internazionale ed è il primo aggregatore online per la prenotazione di servizi di mobilità di lusso.

“Driverso rappresenta un intervento di importanza strategica che coglie le attuali tendenze del mercato: con questa piattaforma siamo riusciti a rispondere alle diverse esigenze di ogni singolo provider. Partendo dall'esperienza maturata con Primerent, azienda leader nel noleggio di auto del segmento lusso e supercar, abbiamo infatti ideato e sviluppato un aggregatore in grado di dare visibilità anche al provider più piccolo. Adesso, con Driverso, ciascuna rental company ha la possibilità di tenere traccia di ogni singola vettura e di veicolare la propria offerta ai top spender di tutto il mondo”, afferma Pierluigi Galassetti, managing director di Driverso.



Il parco auto si compone di mille500 autovetture e 200 modelli disponibili, e dispone di una rete che si estende in tutta Europa tra Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna e Svizzera.



Registrare la propria rental company su Driverso e offrire il servizio attraverso di essa permette al provider di usufruire di un servizio esclusivo con la possibilità di fotografare l’auto direttamente dalla piattaforma e di definire autonomamente la strategia di pricing con un listino prezzi che si aggiorna automaticamente in bassa, media o alta stagione.



La geo-localizzazione delle automobili e la calendarizzazione dei noleggi contribuiscono a rendere Driverso un servizio veloce e intuitivo.