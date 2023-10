Veratour conferma gli impegni sull'Egitto, in arrivo a marzo un nuovo Veraclub

di Amina D'Addario

Un nuovo Veraclub a Sharm el Sheikh e, a breve, una nuova iniziativa a sostegno del Mar Rosso. A confermare la fiducia di Veratour nei confronti dell'Egitto è il direttore commerciale del tour operator Massimo Broccoli.



“Stiamo continuando a investire sulla destinazione sia in termini di disponibilità aerea che di gamma di offerta. Apriremo infatti a marzo un nuovo Veraclub, il Club Sharm, e abbiamo appena lanciato la promozione di una nuova crociera sul Nilo in collaborazione con il gruppo Yaz. Inoltre - ha proseguito Broccoli - stiamo promuovendo insieme alle agenzie Verastore tutta la nostra programmazione e a breve lanceremo una nuova iniziativa con un focus proprio sul Mar Rosso”.

Il booking

Nonostante il conflitto in Medio Oriente stia condizionando il booking sull'area, i timori della clientela non si sono, però, tradotti in una pioggia di cancellazioni: “In questi giorni le prenotazioni continuano ad arrivare, anche se con numeri inferiori allo scorso anno. Siamo convinti che le festività natalizie porteranno comunque un buon numero di clienti”.