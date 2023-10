Conflitto in Israele, il t.o. spagnolo Travelplan cancella i viaggi in Giordania ed Egitto

Cresce l’incertezza sul mercato europeo per gli effetti del conflitto tra Israele e Hamas. E se alcuni operatori temporeggiano, c’è già chi ha deciso di prendere misure drastiche tagliando fuori dalle programmazioni anche i Paesi limitrofi alle aree delle tensioni, sebbene non siano direttamente coinvolti. Si tratta dell’operatore spagnolo Travelplan, che, stando a quanto riporta Preferente, nelle scorse ore ha cancellato la programmazione in Giordania ed Egitto.

Una decisione che non ha lasciato indifferenti le destinazioni, portando l'Autorità Nazionale Egiziana per il Turismo a diramare una nota. Quella di Travelplan è “una decisione unilaterale legittima che rispondere a interessi economici, ma non può in alcun modo basarsi su alcun tipo di instabilità in Egitto, tanto meno nelle città turistiche”, ha tenuto a precisare l’ente, che ha voluto ricordare come “durante questa settimana sono più di 4.000 gli spagnoli che stanno visitando i nostri monumenti e musei e godendo le crociere sul Nilo”.