Avalon Waterways: a dicembre cinque itinerari ispirati ai mercatini di Natale

Saranno cinque gli itinerari ispirati ai mercatini di Natale proposti da Avalon Waterways per il mese di dicembre. Si tratterà di crociere lungo il fiume Meno tra le regioni di Assia e Baviera, con partenze dai porti di Francoforte e di Norimberga.

“Intendiamo, con le crociere sul Meno, intercettare quella clientela italiana appassionata di mercatini di Natale, che attende questo periodo con gioia ma che vuole viverli in maniera diversa, alternativa, lontani dalla folla, in modo più intimo e rilassante - spiega Barbara Baldini, product manager European market –. Il prodotto Avalon Waterways ben si sposa con questo target, che può così abbinare l’atmosfera del Natale in più città della Germania ad un servizio a bordo di altissimo livello, al pari di un boutique hotel”.



Gli itinerari saranno tutti di cinque notti e saranno accompagnati anche da attività a tema natalizio a bordo.