Siam Viaggi, rotta su Messico e Guatemala

Doppia new entry per il brand Travel North America di Siam Viaggi. Il tour operator approda per la prima volta in Messico e Guatemala, sempre con un'offerta concentrata sulle esperienze di viaggio su misura.

Ma le novità potrebbero non essere finite qui. Il product manager Paolo Aloe, in una nota, anticipa infatti l'introduzione di ulteriori nuove destinazioni peri l 2024.



Per quanto riguarda la distribuzione, a gennaio verrà lanciata un'area riservata che consentirà alle agenzie di viaggi di accedere a proposte esclusive, non disponibili per il cliente finale. Un'operazione che conferma la fiducia dell'operatore nel canale distributivo fisico.