Get Your Guide allunga sull’Italia: oltre 22mila esperienze

GetYourGuide rafforza la sua presenza in Italia. L’azienda offre sulla Penisola oltre 22mila esperienze, collaborando con piccole realtà imprenditoriali locali, il 50% delle quali con meno di 5 dipendenti.

Capillare la presenza di GetYourGuide nel Paese: a Roma l’azienda conta 460 partner locali che offrono 3.906 esperienze; a Firenze con i suoi 252 partner locali mette a disposizione 1.803 proposte; a Napoli grazie ai suoi 205 partner locali le attività sono 1.183; e a Milano, con 163 partner, 919.



“La crescita dei nostri partner e delle esperienze in Italia riflette il nostro impegno a offrire ai viaggiatori le migliori opportunità per scoprire l’Italia in maniera autentica – spiega dichiara Francesca De Falco, regional manager GetYourGuide Italia -. Siamo orgogliosi di sostenere il turismo italiano e le imprese locali, contribuendo a promuovere l'industria turistica nel nostro paese. Ci impegniamo costantemente per offrire ai viaggiatori un'esperienza di prenotazione a portata di click di massima qualità. Investiamo in tecnologie all'avanguardia e offriamo assistenza ai nostri clienti in ogni fase del loro viaggio. Continueremo a lavorare instancabilmente per espandere il nostro network di partner in Italia, con una particolare attenzione su Roma. Siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva per GetYourGuide in Italia e non vediamo l'ora di continuare a crescere e innovare”.