La cavalcata di Club Med: cresce l’anticipo sul booking

Club Med cavalca l’onda della ripresa, soprattutto sul fonte dell’advance booking, che è tornato a riequilibrare l’andamento delle prenotazioni.



I dati parlano chiaro: sul mercato italiano, le conferme per l’estate 2024 hanno fatto registrare all’azienda un aumento del 66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il 60% delle prenotazioni che va ascritto a clienti repeater.

“Questi risultati ci dimostrano quanto il comportamento degli italiani sia cambiato durante il corso dell'anno, portando a un anticipo sempre maggiore nella prenotazione delle vacanze - ha commentato Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets -. Ci rendiamo contro che l’offerta Premium All Inclusive Club Med è rassicurante perché consente ai clienti di avere un prezzo garantito, non soggetto alle oscillazioni del mercato”.

In dettaglio, l’estate 2024 decreta il successo della Turchia, con le prenotazioni per il Club Med Palmiye in crescita del 675%. Un dato favorito dal nuovo volo diretto Sun Express Milano-Antalya, disponibile da aprile 2024.

Anche Club Med Cefalù segna un aumento del 26% sulle prenotazioni rispetto allo scorso anno. Club Med Kani alle Maldive è cresciuto del 115% nelle prenotazioni, mentre Club Med Turkoise alle Turks and Caicos ha raddoppiato le richieste.



I piani di sviluppo internazionale

L’andamento positivo sul mercato italiano trova riscontri nei piani di sviluppo e investimento di Club Med a livello mondiale. Come riporta TravelDailyNews infatti Club Med si prepara a inaugurare tre nuovi resort in Sudafrica, Brasile e Borneo.

Queste nuove aperture rafforzeranno il passaggio di Club Med verso l’offerta esclusiva di prodotti a 4 e 5 stelle.

Nel 2025 sarà la volta del Club Med Gramado, il primo resort Exclusive Collection del marchio in Sud America e il quarto resort in Brasile, nella regione del Rio Grande do Sul.



Sempre nel 2025 in Borneo verrà inaugurato un nuovo resort eco-chic a Kota Kinabalu; offrirà anche uno spazio Exclusive Collection.

Il Club Med Tinley aprirà i battenti nel 2026 nella regione del KwaZulu-Natal: si tratta di un resort che pone la prima pietra nell’espansione del brand in Sudafrica, che abbinerà safari e vacanza balneare. Il resort 4-Tridenti includerà uno spazio Exclusive Collection.

A queste novità si aggiunge il Club Med Urban Oasis Xianlin di Nanchino, inaugurato il 18 ottobre.