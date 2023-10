di Amina D'Addario

“Stiamo mantenendo gli impegni di fine anno e stiamo lavorando con i nostri fornitori per avere più camere e posti volo”. Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, è fiducioso sulla capacità dell’Egitto di superare la nuova fase di incertezza dovuta al conflitto in Medio Oriente.



“Il rallentamento è innegabile, però le difficoltà - ha sottolineato il manager a margine della conferenza stampa organizzata a Roma dal ministero del Turismo egiziano - sono al momento generalizzate e dovute non solo alla congiuntura internazionale, ma anche al budget e ai costi molto alti dei voli su alcune destinazioni”.

Nonostante il momento di stand by vissuto dal mercato, i clienti che hanno scelto di rinunciare al viaggio sono stati pochi: “Poco prima del TTG abbiamo cominciato a ricevere richieste di cancellazioni per l'Egitto, ma queste sono state limitate e oggi - ha aggiunto Casabianca - abbiamo aerei che partono regolarmente e tutt’altro che vuoti”.