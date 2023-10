Lavorare nel turismo, ecco i segreti per incentivare i candidati

"Siamo ripartiti, ma la criticità è trovare il personale". Gabriele Milani, direttore nazionale Fto, mette il tema delle HR al centro del dibattito del settore turistico. Durante la pandemia, infatti, si è perso circa il 20% delle risorse, che hanno deciso di abbandonare il comparto o per raggiunti limiti d’età o per reinventarsi in qualcosa di diverso.



Un settore poco attrattivo

Ciò che occorre, dunque, è rendere il mondo delle adv e dei t.o. sempre più attrattivo per i giovani e questo deve avvenire già in fase di colloquio. “Generalmente puntiamo su flessibilità, part-time verticali e smartworking" spiega Giada Marabotto, ceo e founder di Volver Tour Operator.



"Noi guardiamo alla specializzazione del singolo professionista, affinché in azienda ognuno abbia il proprio ruolo” aggiunge Giulia Barroero, a.d. di Lab Travel.

“Mi piace mettere a proprio agio il candidato - sottolinea Federico Marra, talent acquisition manager Gruppo Uvet -. Faccio in modo che il colloquio rimanga impresso con l’utilizzo di business case che, sebbene a primo impatto possano spiazzare, alla fine divertono”.

Risulta poi efficace riuscire a raccontare ciò che ha fatto innamorare del lavoro che si svolge ogni giorno. “Devo spiegare a chi ho davanti il motivo per cui mi alzo e vengo in ufficio - conclude Maurizio Menegon, client recruitment specialist -. Quando questo viene meno tutto diventa freddo, si perde il rapporto empatico e la ricerca del personale deraglia, allontanando inevitabilmente la possibile nuova risorsa”.

Gaia Guarino