GetYourGuide rafforza l'offerta: oltre 22mila esperienze in tutta Italia

Cresce la rete di esperienze inserite da GetYourGuide sul suo portale, che a oggi conta 2500 realtà partner e un’offerta di oltre 22mila proposte in tutta Italia. Un portafoglio vastissimo, che contribuisce anche a supportare le piccole imprese italiane, dal momento che oltre il 50% delle realtà con cui la piattaforma collabora è rappresentato da aziende con meno di cinque dipendenti.

“La crescita dei nostri partner e delle esperienze in Italia riflette il nostro impegno a offrire ai viaggiatori le migliori opportunità per scoprire il Paese in maniera autentica - sottolinea Francesca De Falco, regional manager GetYourGuide Italia -. Siamo orgogliosi di sostenere il turismo italiano e le imprese locali e continueremo a lavorare instancabilmente per espandere il nostro network di partner in Italia, con una particolare attenzione su Roma”.



Le mete più presidiate

Allo stato attuale i partner locali di GetYourGuide nella Capitale sono 460, per un totale di 3.906 esperienze uniche. Seguono Firenze con 252 partner locali e un totale di 1.803 esperienze, e poi Napoli con 205 partner locali e 1.183 esperienze. Milano conta invece su 163 partner e 919 esperienze all’insegna di arte, shopping e gastronomia.