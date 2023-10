Ponte di Ognissanti, la classifica Holidu: Lucca sul podio delle mete preferite

Il primo posto non è una sorpresa, dal momento che parliamo della Capitale, ma del podio di Holidu sulle mete più gettonate dagli italiani per il ponte di Ognissanti stupisce la medaglia d’argento attribuita a Lucca, mentre sul terzo gradino del podio troviamo un altro classico delle vacanze invernali, Parigi.

Vacanze domestiche

Il portale di prenotazione di case e appartamenti, nel realizzare la classifica delle destinazioni più amate dagli italiani, rileva come si confermi la tendenza dei nostri connazionali a preferire le località della Penisola rispetto a quelle oltreconfine: ben 24 destinazioni su 30 sono italiane (una in meno rispetto a un anno fa) e solo 6 estere; oltre a Parigi, prima delle straniere in terza posizione, anche le tre principali città spagnole Barcellona, Valencia e Madrid, rispettivamente sesta, 15esima e 28esima, e poi ancora Londra nona e Dublino all’undicesimo posto.



Tornando al podio in realtà, come spiega Holidu, Lucca era stata scelta anche lo scorso anno, anzi nel 2022 era prima in classifica, mentre ora scende di una posizione. Tra le motivazioni la notorietà portata dall’evento dedicato al mondo dei fumetti, che ha reso la cittadina toscana amata negli anni dagli appassionati del genere e non solo.



La top ten

Sul terzo gradino del podio c’è la prima località estera ossia Parigi, che precede Firenze, Milano e Barcellona. Napoli si piazza settima davanti a Livigno e Londra, rispettivamente ottava e nona. Bergamo chiude la top 10.



La regione con più località in questa classifica è la Lombardia, che di mete ne ha ben 6 di cui Milano, Livigno e Bergamo in top 10, rispettivamente quinta, ottava e decima. Le altre sono Como, Brescia e Lecco.



La Toscana piazza 5 località nella classifica di cui due in top 5 (Lucca seconda e Firenze quarta). Più in basso troviamo Empoli, Prato e Pisa. Con 3 località c’è invece il Veneto, con Venezia 17esima, Bardolino 21esima e Peschiera del Garda al venticinquesimo posto.



Le più costose

Infine nel ranking delle città più costose le prime quattro sono estere: Parigi con 339 euro a notte in media, Londra con 300, Dublino con 281 e Barcellona con 261. Seguono le sette città italiane più care tra cui cinque sopra il muro dei 200 euro a notte: Venezia con 238, Milano con 228 euro, Firenze con 224 e ancora Roma 216 e Como con 212.