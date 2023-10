Europ Assistance lancia la sua prima 'all risks'

di Alberto Caspani

Europ Assistance completa la propria gamma di polizze viaggio con Travel protection all risks, la prima della compagnia assicurativa in versione 'all inclusive'.

“Un prodotto nuovo e adatto a qualsiasi destinazione - spiega Erika Del Mastro (nella foto), chief travel officer Europ Assistance Italia - ma soprattutto facile da vendere per le adv: suo punto forte è la disponibilità di un massimale illimitato per il rimborso delle spese mediche, così come sino a 50mila euro per gli infortuni di viaggio, tale cioé da garantire piena tranquillità su destinazioni estremamente care, in caso di bisogno, come Stati Uniti e Canada”.



Pensata per chi viaggia su medio-lungo raggio, e non di rado con bimbi al seguito, la nuova assicurazione ha in realtà un costo più basso delle singole coperture acquistabili anche sul breve raggio, così da permettere un ribilanciamento dell’odierno tasso di redemption (tornato al 55%, dopo esser balzato dal 25% del 2019 al 75% del 2022).