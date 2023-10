Un numero interamente dedicato a personaggi, volti e idee emersi nel corso dell'edizione 2023 di TTG Travel Experience, che ha anche visto il debutto di InOut, il nuovo format dedicato alla community del contract.

Ecco una selezione degli articoli pubblicati sull'ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche con la nuova digital edition.



Verso il nuovo anno Il survival kit di TTG

Tendenze, temi caldi, problemi e soluzioni innovative che sono emersi nella tre giorni di incontri e confronti di TTG Travel Experience nei padiglioni della Fiera di Rimini: ecco cosa tenere presente per i mesi futuri

Nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno può predire il futuro. Ma ascoltare le voci dei protagonisti del turismo fra i corridoi, negli stand e nelle arene dell’ultimo TTG Travel Experience è un buon metodo, se non per vedere cosa accadrà, per creare una bussola che possa guidare il mondo del turismo attraverso il prossimo inverno e attraverso i primi mesi del 2024.

Così TTG Italia ha raccolto per voi impressioni, dichiarazioni e temi di confronto, per chi c’era ma lavorava troppo per ascoltare e per chi non c’era. Un survival kit per sapere cosa accadrà nel prossimo futuro (continua sulla digital edition)



Limosani, Ita Airways: "Il futuro passa dal business travel"

I primi nove mesi del 2023 registrano numeri positivi per Ita Airways. Lo conferma Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, che snocciola in esclusiva a TTG Italia nuovi dati, che si aggiungono a quelli già annunciati in fiera.

La manager si focalizza su segmento Bt, sul quale Ita punta molto: “Il 65 per cento delle vendite in generale avviene tramite canale indiretto e in quest’ambito il Business Travel pesa per il 32 per cento (+65 per cento rispetto al 2022) a livello mondo. A livello trade, l’Italia pesa per il 51 per cento (+68 per cento rispetto al 2022)”. (continua sulla digital edition)



"Fuori dagli schemi": la Star Danilo Curzi si racconta a TTG

“Ho fatto una battuta su Milva per strappare un sorriso a tutti”. Danilo Curzi, qualche giorno dopo aver vinto il premio TTG Star racconta la sua serata di gloria a Rimini. Con il telefono che squilla e la lunga fila di messaggi. Il ceo di Idee per Viaggiare dal suo ufficio di Roma segue intanto con grande attenzione la situazione in Medio Oriente e si racconta. Anzi, racconta la sua azienda partendo dalle ultime stagioni.

In questo particolare Caffè con il direttore sbocciano emozioni e ricordi di un ex agente di viaggi che per qualche stagione ha vestito anche la divisa di Alitalia. (continua sulla digital edition)



Stefanelli, Costa: "Le crociere? Un business senza eguali"

Esperienza internazionale e passione napoletana. Luigi Stefanelli approda alla carica di associate vice president per la regione Sud Europa di Costa Crociere dopo una lunga esperienza maturata all’interno della compagnia, fra Cina e Austria. Esperienza che sicuramente riuscirà a trasferire anche nella nuova avventura al quartier generale di Genova. Trentotto anni, due bambini di 5 anni e 20 mesi, Stefanelli è un manager che, come spiega lui stesso a TTG Italia, non stacca mai. “Mia moglie è appassionata di crociere, ma mi sono reso conto che quando viaggiamo insieme alla fine per me non è affatto una vacanza. Forse perché la mia passione più grande è il mio lavoro” ammette con un sorriso. “Arrivo in Italia con l’entusiasmo del ritorno alle origini, ma con un’esperienza maturata su mercati diversi, che mi consentirà di valutare le dinamiche italiane inserendole in una visione più ampia dei bacini del Sud Europa. In questo senso sono pronto a studiare best practice e condivisione di esperienze fra mercati, nell’ottica di individuare sinergie” (continua sulla digital edition)



"Abbiamo la pelle dura" Astoi fa appello all’unità

La cautela è d’obbligo. Ma questo non impedisce a Pier Ezhaya di lanciare un messaggio forte. Il presidente di Astoi non nasconde l’apprensione per la difficile situazione che sta interessando l’area mediorientale, ma durante il party organizzato a Rimini - “è la prima volta che proponiamo un’iniziativa di questo tipo” - riconferma che il settore “ha la pelle dura”. “Quello che sta accadendo è una situazione agli antipodi rispetto a quella che chi lavora nel turismo vorrebbe trovarsi a fronteggiare. Storicamente abbiamo già fatto i conti con emergenza vulcano in Islanda e Cile, primavere arabe, tsunami, attentati di Sousse nel 2015, rivoluzione in Egitto, uragani ai Caraibi, Covid… Ma abbiamo la pelle dura e supereremo anche questo momento” (continua sulla digital edition)