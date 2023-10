Civitatis, l'anno del raddoppio dei clienti italiani

di Alberto Caspani

Il mercato italiano di Civitatis cresce a velocità doppia rispetto al resto del mondo. L’incremento degli acquirenti del Belpaese si appresta infatti a chiudere l’annata con un +100% sul 2022, rispetto al +50% dei restanti viaggiatori della piattaforma per visite guidate ed escursioni.

Da gennaio a ottobre 2023, la componente tricolore ha raggiunto quota 327mila unità, su un bacino d’utenza complessivo che, quest’anno, è in procinto di tagliare per la prima volta il traguardo dei 10 milioni. Destinazioni top, per gli italiani, si confermano Roma e New York, seguite da Parigi, Lisbona e il Cairo, ma a sorpresa sale in vetta pure Palermo. Determinante la spinta delle agenzie di viaggi”.



“Oltre a garantire un lavoro più tranquillo grazie alla possibilità di pagare le prenotazioni dieci giorni prima dell’attività - spiega Angelica Benedetti, team leader Italian Agencies Civitatis - la nostra piattaforma ha nella gestione user friendly un punto di forza riconosciuto, con link, widget e banner integrabili per prodotti ad hoc”.