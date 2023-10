di Gaia Guarino

Nonostante il 40% dei viaggiatori italiani affermi che il costo dei voli influisca notevolmente sulla scelta della destinazione, l'80% prevede al contempo di fare lo stesso numero di viaggi all'estero, se non maggiore, nel 2024 rispetto al 2023. E’ questo uno dei dati che emerge dai nuovi travel trend di Skyscanner.

“Rispetto al periodo immediatamente successivo alla pandemia, il viaggio torna a essere qualcosa di abitudinario proprio come prima del Covid, pertanto diventa più intimo - spiega Stefano Maglietta (nella foto), travel expert di Skyscanner -. Le vibes di viaggio più rilevanti sono connesse al cibo, alla musica, al cinema e alle serie Tv e al sonno. Il 24% dei viaggiatori italiani, per esempio, ha programmato un viaggio in funzione di un ristorante specifico in cui desiderava mangiare”.



Parallelamente, anche i concerti rappresentano una leva motivazionale importante per prendere un volo di corto raggio, un italiano su due dichiara infatti che è pronto a partire per vedere un artista dal vivo. Così come il 25% si ispira, invece, a film e serie tv per scegliere la propria meta.