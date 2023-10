Caldana Europe Travel online con la 'Magia di Inverno'

E’ online il nuovo catalogo Magia di Inverno 2023/2024 che raccoglie il meglio della programmazione di Caldana Europe Travel per la stagione invernale: dai Mercatini di Natale ai viaggi di Immacolata, Capodanno, Epifania, San Valentino e Pasqua, senza dimenticare il Carnevale e San Valentino.

"La nostra offerta - spiega il direttore comnmerciale di Caldana Europe Travel, Arianna Pradella - risulta arricchita e diversificata: per gli appassionati del periodo dell’Avvento che hanno già visto tutto, sono tanti i suggerimenti originali, senza mai dimenticare gli evergreen che piacciono sempre tanto. La sezione 'Viaggi d’inverno' ha una copertura estesa di tutta l’Europa, incluse alcune chicche speciali che spaziano dall'Islanda alla Lapponia, fino alle destinazioni italiane ed estere più tradizionali, come tutta l'Italia, l'Olanda, la Germania e la Francia, proposta con una vasta scelta di programmi di varia durata".



La Mitteleuropa resta l’area di assoluta specializzazione di Caldana Europe Travel: Austria, Ungheria, Repubblica Ceca rappresentano una parte fondamentale dell’offerta anche per la stagione invernale.

"Come sempre, l’impegno è quello di garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo, unitamente ad una programmazione sempre aggiornata nei contenuti e nei programmi".