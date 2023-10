Una decade nel segno della sostenibilità. Evaneos compie 10 anni di attività, votati alla realizzazione e alla promozione di un turismo più responsabile, meno impattante sul piano ambientale e più etico sul piano delle ricadute sulle destinazioni. E a dimostrarlo sono i numeri. “In questi anni abbiamo generato 124 milioni di euro, di cui più di 100 sono stati redistribuiti alle comunità locali”, racconta Viola Migliori, country manager Italia di Evaneos, precisando che “l’85% del valore pagato dal cliente viene distribuito nella destinazione, attraverso i nostri agenti locali (600, di cui 16 italiane)”.

Sostenibilità e responsabilità sono, del resto, i principi fondanti dell’intero business model dell’azienda basata a Parigi. E “non si tratta di greenwashing”, sottolinea Migliori mentre enuncia le strategie future volte in qualche modo a ‘educare’ i consumatori a scelte di viaggio sempre più consapevoli.



Le strategie

“Puntiamo ad aumentare l’offerta delle mete raggiungibili in treno. Invitare i viaggiatori a pianificare itinerari più lenti. Perciò abbiamo intenzione di aumentare le destinazioni europee e sconsigliare i city break, perché alimentano il turismo ‘mordi e fuggi’, il sovraffolamento, e non consentono di conoscere a fondo la destinazione”.



Tra gli altri obiettivi, continua Migliori, vogliamo “continuare a proporre e aumentare la proposta di destinazioni a corto raggio e di mezzi che non siano gli aerei, nonché distribuire i flussi turistici. Parallelamente, vogliamo continuare con il processo di certificazione ecosotenibile delle agenzie che sono nella nostra rete”.