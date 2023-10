Doppia new entry nel senior management di explora Journeys

Koray Savas e Alban Gjoka entrano a far parte del team di executive leadership di Explora Journeys rispettivamente come vice presidente hotel, mentre Gjoka è stato promosso a vice presidente food and beverage.

Secondo il ceo Michael Ungerer "sono passati quasi tre mesi dal lancio della nostra prima nave, Explora I, e ci stiamo dirigendo verso il prossimo capitolo della crescita del nostro brand. Koray e Alban porteranno esperienza e competenze che saranno fondamentali per i nostri servizi alberghieri e di ristorazione, valorizzando la nostra nave e aumentando l’esperienza a bordo delle nostre prossime cinque unità di lusso".



Savas lavora nell'industria delle crociere da 22 anni ed ha trascorso gli ultimi cinque in Msc Cruises. Gjoka è entrato a far parte di Explora Journeys all'inizio del 2022 come senior lead culinary operation, dopo aver lavorato per 15 anni per il gruppo Apollo.