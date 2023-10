Il 'paradosso' tedesco: vendite record e clienti in flessione del 17%

In Germania quest'anno si sta verificando un paradosso: i tour operator e le agenzie di viaggi stanno registrando vendite record, ma allo stesso tempo hanno perso il 14% di clienti durante l'estate e il 17% nella bassa stagione.

Questo nonostante per l’autunno/inverno ci siano più prenotazioni anticipate e la capacità aerea sia buona, come conferma Travel Data & Analytics.



A differenza dell’autunno 2022, quando l’elevata inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia avevano compromesso le vendite di viaggi, il mercato outbound tedesco sembra aver dimenticato il problema del caro prezzi evidenziando prenotazioni invernali in crescita, come riportato da fvw.



Secondo i ricercatori di Tda, il fatturato globale sarebbe attualmente superiore del 6% rispetto allo stesso periodo del 2018/19 e fino al 57% superiore ai livelli dello scorso autunno. "La situazione delle prenotazioni è molto buona” ha commentato Willi Verhuven, direttore di Alltours, in un intervento riportato da Hosteltur.