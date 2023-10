Weinstein, Carnival: “Ricavi di Costa superano i livelli pre-Covid”

di Amina D'Addario

Costa Crociere archivia il terzo trimestre con ricavi superiori al 2019. A confermare che la compagnia ha tagliato i ponti con il periodo della pandemia è Josh Weinstein, presidente del Gruppo Carnival.

“Ero preoccupato per Germania e Italia a causa della guerra in Ucraina. Gli analisti - spiega in un’intervista al Corriere della Sera - mi martellavano sul perché non spostassi più navi da Costa verso gli Usa o non disinvestissi. Ma io sono molto paziente e il gruppo, nel terzo trimestre 2023, ha avuto un record di prenotazioni, e Costa e Aida hanno avuto ricavi giornalieri più alti di quelli del 2019”.



Il numero uno di Carnival precisa poi di non temere un rallentamento dei consumi ora che “le persone hanno cambiato approccio alla vita dopo il Covid” e “antepongono la loro felicità al mettere da parte i soldi per il futuro”.



Sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente sulle prenotazioni, Weinstein aggiunge: “La sicurezza è determinante per i crocieristi ma ora non ho evidenze di cancellazioni sull’area del Mediterraneo”.