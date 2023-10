Delta Vacations fa dietrofront: punti fedeltà anche a chi prenota in agenzia

Cambio di rotta per Delta Vacations, che dopo le rimostranze ricevute dagli agenti di viaggi ha deciso di reintrodurre per le prenotazioni effettuate in adv la possibilità di contribuire ai fini del raggiungimento dello status di Delta Medallion.

Il presidente di Delta Vacations, Kama Winters, lo ha recentemente annunciato in una lettera indirizzata alle agenzie riposrtata da Travelweekly. La lettera è stata inviata dopo che Delta aveva annullato alcune modifiche al programma fedeltà.

A settembre, Delta aveva affermato che ogni dollaro speso dai membri SkyMiles per le prenotazioni Delta Vacations sarebbe stato conteggiato ai fini dello status Medallion, ma solo se i clienti avessero prenotato direttamente con Delta Vacations. Solo la prenotazione in agenzia riferita al volo sarebbe stata conteggiata ai fini dell'accumulo di punti.



"Abbiamo ascoltato le vostre preoccupazioni e riconosciamo la delusione che molti di voi hanno espresso riguardo a questo cambiamento - ha scritto Winters -. Comprendiamo l'importanza del nostro rapporto di fiducia; questo cambiamento non era in linea con le vostre aspettative rispetto alla nostra consolidata partnership”.