Viaggiare per ‘vivere’, le tendenze 2024 di Booking.com

Nel 2024 viaggiare non sarà più un’occasione per evadere dalla quotidianità, ma “sarà vita”. Lo dicono le previsioni di una ricerca condotta da Booking.com, che ha individuato i desideri nascenti dei consumatori

Il clima di inquietudine causato dal protrarsi delle crisi internazionali e dai cambiamenti climatici, in particolare, porteranno i connazionali a “prendere le distanze dalle notizie dei mezzi di informazione e dagli eventi dell’ambiente circostante per concedersi un momento di pausa”, vivendo le vacanze in modo nuovo e inedito.



Le tendenze

La ricerca ha individuato così 7 desideri che i viaggiatori della Penisola vorranno mettere in pratica nei loro prossimi spostamenti. E alcuni di questi risultano essere particolarmente insoliti. A partire dal primo.



Impersonare un alter ego

Il 30% degli intervistati ha intenzione di raccontare alle persone incontrate in viaggio storie di fantasia sulla propria vita, cerncando di dare vita alle proprie fantasie digitali in destinazioni del mondo reale.



Verso climi più freddi

Il caldo afoso spingerà sempre più viaggiatori a cercare climi freddi dove rinfrescarsi e rigenerarsi. Il 41% afferma che il cambiamento climatico influenzerà il modo in cui pianifica le vacanze nel 2024, mentre oltre la metà (55%) dichiara che, a causa dell’innalzamento delle temperature vicino a casa, approfitterà delle vacanze per cercare refrigerio altrove.



Ciò si tradurrà anche nell’aumento previsto dei viaggi verso luoghi ricchi di acqua, dove il caldo è più sopportabile ed è più facile dimenticare le proprie preoccupazioni.



L'immersione consapevole nell'acqua sta, inoltre, rapidamente diventando la futura versione mainstream della meditazione. Ciò renderà particolarmente popolari lo yoga galleggiante, i bagni sonori in acqua e la meditazione sulla neve. E aumenteranno le richieste per i ritiri di terapia del ghiaccio, degli hotel sottomarini e della "mermania" (la passione per la Sirenetta), dove l'acqua non farà più da sfondo, ma sarà lo scopo principale del soggiorno.



Lasciare tutto al caso

Sempre più viaggiatori durante le vacanze cercano ciò che li sorprende e desiderano scoprire territori inesplorati. Il 42% dei viaggiatori italiani si è detto incline a prenotare un viaggio a sorpresa dove tutto, compresa la destinazione, sia sconosciuto fino all’arrivo. I viaggiatori più avventurosi, stanchi della monotonia della vita quotidiana, nel 2024 vogliono evitare vacanze standardizzate. Il 47% preferisce destinazioni lontane dai luoghi più turistici, mentre a un terzo (36%) piacerebbe viaggiare insieme a persone sconosciute.



Anziché pianificare tutto nel dettaglio, questa tipologia di viaggiatore decide di abbandonarsi al caso, preferendo incontri casuali ed esperienze inaspettate. Il motto è: carpe diem.



Una tendenza che il travel sta già abbracciando con l'ausilio dell'Intelligenza artificiale.



Scoprire tradizioni culinarie

Gli appassionati di cucina si interesseranno sempre più alla scoperta delle origini specialità culinarie.



Ben il 93%, nel 2024, vorrebbe provare pietanze locali. C'è un'attenzione particolare ai sapori tradizionali e molti viaggiatori hanno il desiderio di assaggiare i piatti meno conosciuti di una cultura per riscoprire i segreti perduti o dimenticati di altre parti del mondo. È previsto un aumento delle esperienze culturali tipiche in cui ai viaggiatori viene raccontata la storia del cibo loro servito, il che può portare ulteriore orgoglio e guadagni extra alle comunità locali di tutto il mondo.



Nel 2024 i viaggiatori buongustai avranno un approccio sperimentale che alterna realtà digitale e fisica per trasformare ogni scoperta in un’originale esperienza multisensoriale. Il 37% vorrebbe provare un'esperienza culinaria “phygital” utilizzando le tecnologie di realtà virtuale o aumentata. Questo include illuminazione d'atmosfera, profumi personalizzati e paesaggi sonori sensuali che potenziano l'immersione nelle tradizioni gastronomiche.



Qualità della vita

Tra l’incertezza globale e un mondo sempre più frenetico, sono molte le persone che prenotano viaggi incentrati sulla cura di sé per riscoprire il modello di vita che desiderano veramente. Un esempio è il nuovo turismo del sonno, in cui uno staff dedicato e tecnologie all’avanguardia sono pronti ad assistere il 38% degli intervistati, che nel 2024 vorrebbe viaggiare esclusivamente con lo scopo di dormire bene la notte.



Nel tentativo di reinventare ulteriormente la propria vita “reale”, inoltre, il 37% dei viaggiatori italiani ha dichiarato di trovare interessante, come idea per il 2024, sperimentare lo stile di vita semplice delle comunità agricole locali e autosufficienti. Oltre al ritorno alle origini, l'attenzione è rivolta a un migliore equilibrio con la natura e all’opportunità di cambiare la propria vita quotidiana al ritorno a casa.



Scegliere il lusso à la carte

Complici il crescente costo della vita e le tendenze principali del 2023 relative alla ricchezza nascosta, i viaggiatori nel 2024 utilizzeranno dei trucchi per risparmiare, ma al tempo stesso si concederanno lussi “à la carte” per provare l’emozione di viaggiare come i ricchi, anche se solo per un momento. Questi appassionati del lusso à la carte vogliono apparire benestanti nascondendo il fatto che devono fare sacrifici finanziari, ma dietro le quinte sono ossessionati dalla trasparenza delle spese e dall'organizzazione di itinerari di viaggio convenienti, trovati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. In effetti, quasi la metà (44%) dei viaggiatori apprezzerà i consigli dell’intelligenza artificiale per migliorare la propria vacanza con offerte e servizi extra, il tutto a portata di click.



Inoltre, nel 2024 la metà (50%) dei viaggiatori italiani prevede di scegliere destinazioni dove il costo della vita è minore rispetto alla propria città, mentre le mete più vicine sono un’attrattiva anche per alcune delle persone che nel 2024 cercheranno vacanze lussuose a un prezzo vantaggioso (30%). Molti viaggiatori (41%) saranno disposti ad acquistare pass giornalieri per utilizzare i servizi di un hotel a cinque stelle piuttosto che soggiornarvi effettivamente. Una percentuale comparabile di genitori (32%) progetta di tenere i propri figli a casa da scuola per viaggiare al di fuori dell’alta stagione e risparmiare ulteriormente nel 2024.



Apprezzare la bellezza in modo consapevole

Nel 2024 design e consapevolezza si incontreranno per influenzare il settore dei viaggi con nuove opzioni stimolanti per chi vuole fare scelte più consapevoli e responsabili, non solo per una vacanza, ma come stile di vita.



Questi viaggiatori accorti sceglieranno luoghi dall'architettura sorprendente e incentrata su criteri ambientali, e quasi la metà (46%) andrà alla ricerca di una sistemazione che offra elementi di innovazione sostenibili di grande impatto. Tre su cinque (64%) vogliono vedere esempi di sostenibilità, mentre quasi i due terzi (62%) desiderano trovare piante e spazi verdi nel proprio alloggio per le vacanze.



Nel 2024, in cambio del contributo per l’impegno nella conservazione ambientale, gli itinerari sostenibili offriranno ai viaggiatori l’accesso esclusivo ai luoghi che contribuiscono a preservare nel modo più consapevole e responsabile possibile. Molti sono interessati ad app di viaggio sostenibili dove possono accedere a vantaggi (50%), come esperienze con gente del posto in zone poco conosciute (40%) o visite a luoghi remoti dove i turisti normalmente sono ammessi in maniera limitata (47%). Gli esteti consapevoli ci ricordano che è possibile tornare dal viaggio con tutte le sensazioni di una vacanza, ma anche portando con sé una forte motivazione che ci faccia sentire profondamente connessi all'ambiente e alle comunità circostanti, anche una volta a casa.