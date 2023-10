Silversea mette in vendita la programmazione invernale 2025-2026

Sono partite le prevendite per la stagione invernale 2025-2026 di Silversea. Una programmazione che prevede oltre 150 itinerari verso più di 200 destinazioni oltre a due Grand Voyages.

"Continuiamo a innovare per il divertimento dei nostri ospiti - evidenzia la presidente Barbara Muckermann -. A complemento delle opportunità di viaggi profondi verso destinazioni iconiche con nuovi scali verso lidi remoti, la variegata gamma di esperienze offerte con la nostra ultima collezione di viaggi è semplicemente impareggiabile. I nostri ospiti che hanno viaggiato molto troveranno ispirazione, arricchimento personale e ricordi che dureranno per tutta la vita mentre viaggiano verso i confini del mondo nel livello di comfort tipico di Silversea".



Tra le particolarità della programmazione invernale 2025-2026 la presenza contemporanea in Australia delle due navi più nuove della flotta, la Silver Nova e la Siver Moon, che effettueranno in totale 17 crociere.