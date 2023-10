La Lituania ‘inedita’ di Shiruq tra escursioni e notti sul fiume Minija

Turismo ‘slow’, buon cibo ed esperienze a stretto contatto con la natura. Questa la Lituania ‘inedita’ di Shiruq. L’operatore, in collaborazione con Lithuania Travel, ha alzato il velo sulla destinazione in un workshop dedicato alle agenzie.



Sulla meta, il t.o. si prepara a stupire con soluzioni insolite, tra cui pernottamenti a bordo della chiatta Melynasis Karpis sulle rive del fiume Minija.



Diversi i tour esperienziali, che includono visite guidate, degustazioni ed attività di vario tipo, come il workshop dedicato alla conoscenza dell'ambra - uno dei prodotti peculiari di Kintai - e alla raccolta delle sue pietre lungo la spiaggia. E ancora la degustazione di birre artigianali a Klaipedia; l'escursione in canoa sul delta del fiume Nemunas per ammirarne i paesaggi e la fauna in compagnia di un ornitologo; la navigazione alla scoperta della Penisola Curlandese.