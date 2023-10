di Alessia Noto

Quanto può costare far fronte a un’emergenza a un agente o a un consulente di viaggi? Ad aprire un piccolo spiraglio sull’investimento monetario e lavorativo che comporta la gestione di una situazione di particolare crisi è la rete di consulenti guidata da Deborah Rainis Travel Angels, nei giorni scorsi a TTG Travel Experience per portare avanti, al fianco di Fto, una vera e propria missione culturale: “Mettere la professionalità al centro”, spiega Sandra Ferino, comunicazione e marketing della rete di consulenti di viaggi nata nel 2021.

Perché la mano di un esperto può fare la differenza, soprattutto quando la vacanza rischia di essere rovinata dagli imprevisti. “Lo scorso 3 giugno a causa dello sciopero in Francia abbiamo dovuto riproteggere 40 persone, trasferendole in tre aeroporti diversi. Un’operazione che ci è costata 15mila euro”, raccontano. “Questi sono aspetti che devono arrivare al cliente finale”, precisa Ferino sottolineando che “viaggiare è facile, ma l’organizzazione di un viaggio non è per tutti”.



Il valore della specializzazione

Motivo per cui, precisa Ferino, “nel nostro team abbiamo scelto di non accogliere semplicemente appassionati di viaggi che vogliono imparare il mestiere, bensì persone specializzate che sappiano assistere i clienti e trovare soluzioni”.



Soluzioni rapide possibilmente, soprattutto quando si ha a che fare con gravi calamità naturali. “Lo scorso mese – racconta Rainis – avevamo un gruppo in viaggio verso il Marocco il giorno in cui c’è stato il terremoto. Abbiamo dovuto improvvisamente cambiare il loro volo e portarli al sicuro a Casablanca e chiedere loro se volevano optare per mete alternative. Così abbiamo ripiegato sulle Canarie”. Una possibilità che sarebbe venuta meno se avessero viaggiato per proprio conto, sottolinea Rainis, che vuole sfatare una leggenda su come viene percepito il mondo della distribuzione dai consumatori: “Un mito da sfatare è quello del prezzo, perché il tempo per pianificare, trovare soluzioni e alternative non è mai gratis”.