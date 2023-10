Glamour Tour Operator, arriva il catalogo 2024: ecco le novità

New York, Miami, Messico, Seychelles, Mauritius, Maldive. Sono alcune delle mete che compongono l’offerta 2024 di Glamour Tour Operator. L’operatore ha presentato a TTG Travel Experience il nuovo catalogo che, spiega il titolare Luca Buonpensiere (nella foto), “offre un’ampia gamma di destinazioni a breve e lungo raggio tra cui scegliere per celebrare le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno”.

La programmazione, già consultabile online sul sito del t.o., presenta anche diverse nuove mete europee. “Che si sia alla ricerca di una fuga romantica in una città affascinante o che si desideri esplorare destinazioni esotiche e lontane - afferma Buonpensiere -, il catalogo sarà la fonte d'ispirazione giusta per un Capodanno da ricordare”.