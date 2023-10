Travel World Escape: “A TTG Travel Experience confronti costruttivi”

“Tre intensi giorni di scambi e confronti costruttivi, TTG Travel Experience 2023 ha rappresentato una vera e propria pietra miliare per tutti noi. Ci siamo sentiti profondamente compresi, ascoltati e uniti come mai prima d’ora”. Travel World Escape riassume così la sua esperienza alla tre giorni riminese.

Un appuntamento arrivato al termine di un periodo proficuo, che ha visto le agenzie accogliere con entusiasmo il nuovo progetto ‘Be Ambassador of Change’, iniziativa che, spiega l’operatore in una nota “nasce dalla nostra determinazione a preparare gli agenti di viaggio ad un cambiamento epocale nel settore dei viaggi: la transizione verso un modello di viaggi sostenibili e rigenerativi”. Una rivoluzione di cui il t.o. vuole essere portavoce.



“Siamo profondamente toccati dai feedback positivi che abbiamo ricevuto, e siamo felici di annunciare che, a sole due settimane dal lancio ufficiale di 'Be Ambassador of Change', si sono già uniti a noi i primi ambasciatori del cambiamento; è un risultato straordinario, e l'obiettivo per chiunque sia interessato a candidarsi, è al 30 novembre”.



Per candidarsi o ricevere ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email ambassador@travelworldescape.com o visitare il sito dell’operatore.