Gran Bretagna: i clienti continuano a preferire la consulenza delle agenzie

Secondo una ricerca condotta da Travel Counselors, più di un terzo dei consumatori del Regno Unito ha utilizzato un agente di viaggi per prenotare una vacanza negli ultimi 12 mesi.

Come riporta TTG Media, questa cifra sale dal 36% al 53% nelle famiglie con un reddito complessivo superiore a 75mila sterline.



La ricerca condotta da Censuswide su un campione di 2mila persone ha concluso che il risparmio di tempo è il motivo principale per rivolgersi a un esperto. Questa motivazione è emersa nel 40% dei casi, mentre il 38% del campione ha affermato che il motivo principale è il fatto di beneficiare di una consulenza esperta. Un altro 35% ha affermato di voler contare sull'aiuto e il supporto di un agente se qualcosa non dovesse funzionare.



Risultati incoraggianti sono emersi anche per quanto riguarda i progetti di spesa. Un quarto degli intervistati ha affermato che quest’anno spenderebbe in viaggi la stessa cifra dell’anno scorso, con l’81% disposto a sforare sul proprio budget.



Steve Byrne, amministratore delegato di Travel Counselors, ha dichiarato: “Il punto chiaro emerso dal Travel Tracker Report è che le vacanze saranno sempre una priorità numero uno, sia in termini di investimento finanziario che di soddisfazione. Sebbene il settore dei viaggi sia cambiato radicalmente negli ultimi anni, le prenotazioni anticipate sono più forti che mai”.



La ricerca ha esaminato anche la sostenibilità, ma ha riscontrato un divario tra consapevolezza e azione. Il rapporto conclude che, mentre quasi la metà degli intervistati è preoccupata per l’impatto dei viaggi aerei sull’ambiente, solo il 13% prevede di ridurlo.