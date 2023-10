I viaggi nell’era dell’AI: il panel di Gattinoni

Viaggi ed evoluzione tecnologica al centro del terzo dei quattro eventi organizzati insieme a Forbes dal Gruppo Gattinoni in occasione dei 40 anni del Gruppo. Ieri sera, presso l’Hub Gattinoni di Milano i protagonisti del settore si sono confrontati sugli ultimi sviluppi connessi all'implementazione dell’Intelligenza Artificiale.



Dopo la creatività e la sostenibilità, il tema scelto per questo terzo appuntamento è ‘viaggi nell’era dell’Intelligenza Artificiale. L’impatto dell’evoluzione tecnologica sulle esperienze e sulle scelte dei consumatori’.

L’evento, dal taglio istituzionale, ha convolto protagonisti del mondo dell’imprenditoria e del business. All’appuntamento hanno partecipato Renato Scaffidi, country manager Air Europa; Andrea Boscaro, founder The Vortex; Sergio Testi, general manager Gruppo Gattinoni; Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato fondazione Amplifon; Gianluca Perrelli, ceo Buzzoole; Mirella Prandelli, pr & communication manager Lefay Resort. A moderare i lavori Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes.

Oltre a Forbes come media partner, gli eventi sono realizzati in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi.

Partner dell’iniziativa è anche Up2You, la start up greentech che affianca il Gruppo Gattinoni nel percorso di sostenibilità aziendale intrapreso dallo scorso anno per diventare una realtà sostenibile.