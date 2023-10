Il Marocco di Avior Tour, partono gli incontri con le agenzie per rilanciare la destinazione

Cinque appuntamenti per il rilanciare il Marocco. Avior Tour, tour operator basato a Milano e specializzato sulla destinazione, si appresta a intraprendere un viaggio nello Stivale per incontrare le agenzie italiane e riaccendere i riflettori sulla meta a oltre un mese di distanza dal terremoto che ha colpito Marrakech.

“Sarà un momento per incontrare le agenzie, parlare di Marocco e rassicurare il trade che i tour e i soggiorni proseguono in tutta sicurezza”, spiega Marianna De Giacomo, titolare di Avior Tour. “Mai come in questo momento questa che è una delle destinazioni più amate dai viaggiatori, deve essere ulteriormente spinta per rientrare alla normalità nel più breve tempo. Proprio questo il nostro obbiettivo e siamo a presentare la stagione 2023/2024, un prodotto a 360 gradi costruito con i migliori partner alla scoperta della destinazione per eccellenza, il Marocco”.



Il tour dell’operatore partirà il 24 ottobre da Torino e proseguirà poi il 26 a Genova, per poi riprendere il 7 novembre a Bologna, l’8 a Perugia e il 9 a Milano.



Partner degli eventi saranno Royal Air Maroc, Air Arabia e l’Ente del Turismo.