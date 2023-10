“Con il ritorno alla redditività abbiamo deciso di mettere in vendita Alpitour. L’alternativa era la quotazione in Borsa, ma non è un periodo di mercato favorevole per le Ipo. Lo dico con cognizione di causa, perché nella mia carriera ho seguito la quotazione di più di 30 società. Se come credo troveremo un buon partner per Alpitour, non escludo che Tip possa in parte reinvestire e rimanere azionista”.

Il presidente di Tip, Giovanni Tamburi, spiega la decisione in merito alla cessione del Gruppo Alpitour. In un’intervista rilasciata al Sole 24Ore, il manager precisa come i tempi siano maturi per il passaggio di consegne. “Quando una società ha moltiplicato il proprio valore, talvolta, in parte disinvestiamo. Anche per rispetto degli azionisti”.

In particolare, per Alpitour “abbiamo appena inviato i teaser, riceveremo le manifestazioni di interesse non vincolanti tra un mese e credo che potremmo arrivare ad un signing a febbraio”. Fra le sfide per il futuro, Tamburi guarda al settore dell’arredamento, con “un grande polo italiano dell’arredamento di alta qualità”.



Tamburi allarga poi il discorso alla Borsa. Interrogato sull’efficacia del DDL Capitali, il manager risponde: “Mi sono stati più volte chiesti pareri, a tanti livelli. Ho fatto presente che siamo ultimi in Europa per dimensioni del listino per motivi storici: una politica sempre anti-impresa e più pro-banca che pro-Borsa. Se davvero ora vogliamo rimediare, essendo ultimi, dovremmo solo copiare il meglio di quello che fanno gli altri”.



In conclusione, il 2024 per Tip “Sarà un anno con tante nuove opportunità”. E sulla possibile recessione “non vedo una seria recessione in arrivo. È probabile un rallentamento dell’economia, ma non mi pare possa sfociare in una gran crisi. A mio giudizio però molto dipende dalla Cina, che è stata il vero grande motore dell’economia globale negli ultimi venti anni e che ora sta rallentando a seguito di scelte politiche durante e post Covid”.