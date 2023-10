American lancia un programma fedeltà per le imprese

Si chiama AAdvantage Business ed è il nuovo programma fedeltà lanciato da American Airlines dedicato esclusivamente alle imprese.

Si tratta della prima iniziativa di questo tipo, che premia le aziende che prenotazioni viaggi di lavoro con punti aggiuntivi per chi sceglie di acquistare sul sito web o sull'app. Come precisa travelmole.com ci saranno punti aggiuntivi per i possessori di carta CitiBusiness/AAdvantage Platinum Select Mastercard. I punto AAdvantage business si vanno a sommare a quelli normalmente guadagnati con AAdvantage, il programma fedeltà per tutti i viaggiatori.



Le aziende interessate si possono registrare già da ora sull'area dedicata del sito web della compagnia.