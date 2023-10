di Isabella Cattoni

Per la prima volta la Boscolo Gift Collection si arricchisce di ‘Viaggi e Scoperte’, una nuova linea tematica che si aggiunge al portfolio dei cofanetti proposti dall’operatore, che arrivano così a sfiorare le 600 unità.

Questa volta però il gap rispetto alla concorrenza si intensifica, in quanto si tratta di veri e propri viaggi, che comprendono soggiorno, trasferimenti, esperienze, ristoranti, con in più la possibilità di personalizzare l’itinerario grazie a un servizio concierge dedicato. E su richiesta è possibile prenotare anche il volo.

“In questa prima fase - precisa la responsabile prodotto Gift, Chiara Carraro (nella foto insieme a S§alvatore Sicuso) – abbiamo sviluppato tre proposte dedicate a Giappone, India e Isole da sogno, ricomprendendo in questo caso alcune delle isole più affascinanti del pianeta, da Barbados a San Lucia, alle Fiji. Racchiusi in un cofanetto elegante, abbinato a un libro di viaggio, questi viaggi consentono di prenotare in qualsiasi periodo un tour per due persone fruendo di servizi e assistenza al top, con una cura maniacale del dettaglio. Unico vincolo il booking anticipato, in modo tale da poter organizzare al meglio ogni servizio”.



I nuovi cofanetti, del valore dai 7mila ai 12 mila euro, si inseriscono di diritto nella linea top dell’operatore, che comunque conferma tutta la programmazione, con soluzioni per ogni target e sempre nuove soluzioni in arrivo.



“Il fatto di avere un tour operator alle spalle – aggiunge il direttore commerciale, Salvatore Sicuso – ci consente di offrire un prodotto di altissimo livello, distinguendoci sempre più nettamente dal resto della concorrenza. Chiuderemo il bilancio a fine anno, ma posso già anticipare che il fatturato dovrebbe registrare un aumento nell’ordine del 15-20% sul 2022”.



Quello delle agenzie di viaggi resta sempre il canale di distribuzione privilegiato delle Boscolo Gift, con “il 70% del totale delle vendite che transita proprio dalle adv. In Italia collaboriamo con circa mille500 agenzie, frutto di un attento lavoro che ci ha portato a selezionare quelle in linea con la nostra vision. Di queste, 126 sono Boscolo Gift Expert, alle quali dedichiamo un programma di formazione specifico”.



Al trade si associa poi la vendita online sul sito dell’operatore e il canale delle aziende, che scelgono Boscolo Gift per incentivare dipendenti o clienti.



“Un ultimo dato riguarda la generazione Z, che sta entrando in agenzia e che trova nei cofanetti Boscolo un’offerta varia e sempre più completa”.



Intanto, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, durante il quale si concentra circa il 50% delle vendite totali di cofanetti, si preparano i festeggiamenti. Quest’anno nel centro di Milano verrà allestito un grande albero, dove si troverà un temporary shop per l’acquisto dei cofanetti regalo.