Allianz Partners dedica al trade il nuovo portale Globy

È dedicato alla linea Globy il nuovo portale a marchio Allianz Global Assistance presentato a TTG Travel Experience e riservato alle agenzie di viaggi e ai tour operator.

Ridisegnato con l’obiettivo di facilitare il lavoro degli agenti attraverso una user experience ottimizzata, il portale include nuove funzionalità, tra le quali la scelta guidata al prodotto più adeguato alle diverse esigenze dei viaggiatori, un preventivatore più semplice e intuitivo, il confronto simultaneo delle caratteristiche di più prodotti, l’accesso a report di vendita personalizzati e l’apertura e consultazione dei sinistri.



“Nuove funzionalità - commenta Marco Gioieni (nella foto), amministratore delegato Allianz Partners Italia - che siamo sicuri contribuiranno a facilitare la vita dei nostri business partner, agenzie di viaggi e tour operator, che potranno così dedicare più tempo ai loro clienti”.



Estate in chiaroscuro

Gioieni traccia poi un quadro dell’andamento dell’anno, quadro che, dopo l’ottimo andamento di Pasqua e del periodo dei ponti, ha visto la stagione estiva concludersi in chiaroscuro, “appesantita dall’impatto del carovita e dei crescenti tassi d’interesse sul potere di acquisto degli italiani”.



Le prospettive, però, migliorano per il prossimo futuro: “Le nostre proiezioni - fa notare Gioieni - ci confermano un trend positivo nei prossimi 5-6 mesi e possiamo registrare livelli superiori al pre-pandemia. Rimane dunque fondamentale che il settore, nel suo complesso, continui a trovare la capacità di sostenere il desiderio di viaggiare, che rimane forte. Come forte rimane la domanda di sicurezza da parte di chi viaggia e il nostro impegno a garantire la serenità di chi parte attraverso soluzioni semplici, immediate e flessibili”.