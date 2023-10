Costa Crociere, nuovo assetto per il manangement: Alberti è senior vice president

Costa Crociere annuncia il nuovo assetto della compagine manageriale, con una serie di cambiamenti che saranno operativi dal 1 novembre prossimo.

Roberto Alberti (nella foto), che da marzo 2021 occupa il ruolo di chef commercial officer, assume il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer. "In questo nuovo ruolo - si legge nella nota della compagnia di navigazione -, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication and government relations.



Francesco Muglia assume invece la carica di senior vice president global marketing and sales. "In questo nuovo ruolo - precisa Costa - Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales, e assume quindi anche la responsabilità di tutte le operazioni di marketing e vendite nelle diverse aree commerciali nel mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui".



L'assetto manageriale vede anche una new entry, ovvero Giovanna Loi, che dal 6 novembre sarà vice president global marketing e customer experience innovation e farà capo a tutte le funzioni gestite fino ad oggi da Francesco Muglia. Loi arriva da una precedente esperienza come chief digital officer in GroupM Italy.



“Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - commenta Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”.