Master Group: Nello Migliaccio alla guida del team Innovation & Technology

Novità in casa Master Group. L’azienda ha affidato la guida del reparto Innovation & Technology al nuovo project manager Nello Migliaccio (nella foto).



Una mossa che il general manager, Lino Cangemi, spiega così: "Nello è un tassello importante per lo sviluppo dell’innovazione che sta proseguendo nella nostra azienda. Sentiamo la necessità di abbandonare la comfort zone per proiettarci verso quel futuro che tanto ci appassiona. Nello, insieme al nuovo team che lo affiancherà e che a breve presenteremo, è la persona giusta per Master Group".

La carriera

Migliaccio ha mosso i primi passi nel turismo tra le fila di Imperatore Travel Word, dove nel corso di 17 anni ha ricoperto i ruoli di contract executive, contract manager ed head of contracting. Nel tempo, ha acquisito competenze nella gestione e nella coordinazione dei team Buyers e Data Entries.



"Descrivere tutti i motivi che mi hanno spinto ad accettare questa nuova sfida in poche righe non è semplice - commenta Migliaccio -. Ho trovato un grande team composto da persone capaci nel proprio lavoro, disponibili, coinvolgenti e positive. Professionisti, uomini e donne mossi da una grande motivazione di fare, con lo spirito giusto di chi vuole emergere e con la giusta grinta di chi è pronto ad affrontare nuove importanti sfide con alla base il background di un’azienda che ha intrapreso ottime strategie di crescita in pochi anni".



Quella di Migliaccio è la prima di altre novità. "A breve - anticipa Cangemi - presenteremo altri manager che arricchiranno la rosa delle figure apicali che ci eravamo prefissati”.