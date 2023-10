Ávoris si getta la crisi alle spalle, Barceló: “Supereremo i valori dei nostri anni migliori”

Ávoris, tour operator del gruppo Barceló, dice finalmente addio a un triennio di perdite milionarie e, come anticipa il copresidente de Barceló, Simón Pedro Barceló, si avvia a chiudere positivamente il 2023 con un ebitda vicino ai 10 milioni di euro.

L’imprenditore sottolinea che si tratta di un “passo straordinario”. Riconosce tuttavia che “ci sono ancora molti step da compiere per ottenere un rendimento ragionevole, tenuto conto dell’investimento effettuato e della sua entità”.



D'altro canto, spiega Preferente, il manager assicura che, nel caso di Ávoris, non sono previste operazioni societarie a breve termine dopo le importanti acquisizioni effettuate negli ultimi anni. Esclude, ad esempio, la partecipazione alla gara per il gruppo italiano Alpitour, precisando che "si tratta di un'azienda con la quale abbiamo mantenuto un rapporto lungo e amichevole, ma in questo momento stiamo percorrendo la nostra strada, ovvero ricostruire la redditività dell'azienda".



A livello di gruppo Barceló, Simón Pedro Barceló anticipa che “supereremo i migliori anni della nostra storia in termini di risultato operativo”. “Prevediamo - continua - un ebitda consolidato di oltre 400 milioni e un utile netto di circa 200 milioni”. Tra le entrate si prevedono circa 3.600 milioni corrispondenti all'attività turistica e altri 2.000 milioni dal settore alberghiero, di gran lunga il più redditizio.