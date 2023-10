Kel 12: fatturato sopra i 25 milioni, passeggeri oltre il livello pre-Covid

“Devo ringraziare il nostro team e collaboratori che lavorano quotidianamente con entusiasmo, passione e professionalità e il mercato che ci sostiene fortemente”.

Gianluca Rubino (nella foto), amministratore delegato di Kel 12, commenta così i risultati raggiunti dal tour operator nell’esercizio che si è da poco concluso in linea con il budget, con un fatturato superiore ai 25 milioni di euro. L’ebitda super il 5% del fatturato.



Un risultato che l’operatore definisce eccellente, al netto anche dei cospicui investimenti per intraprendere il percorso sostenibile che ha consentito a Kel 12 di ottenere sia la certificazione B Corp, nell’ottobre 2022, che Travelife, nel luglio 2023.



Il ranking delle destinazioni

Migliore del 2019 il numero di passeggeri, che si attesta sulle 5mila persone per un costo medio, a cliente, di circa 5mila euro. Le destinazioni che hanno performato meglio nell’autunno e inverno sono state l’Egitto, l’Algeria, il Giappone e la Giordania, mentre in estate il podio è stato raggiunto da Namibia, Tanzania, Islanda.



“Il forecast per il prossimo anno - sottolinea Rubino - conferma Egitto, Giordania e Algeria in testa alle destinazioni più desiderate dalla nostra clientela; sull’Egitto in particolare abbiamo consolidato la nostra offerta confermando l’esclusiva di due dahabeya che ci permetteranno di offrire 35 posti in cabine di pregio che rendono la navigazione sul Nilo ancora più piacevole e emozionante”.



La linea di prodotto più venduta si conferma quella a brand Kel 12, seguita dalle proposte di itinerari insoliti di Viaggi Levi e da Dune, che racchiude i viaggi spedizioni.



Aumentano i repeater

I repeater si attestano intorno al 40% della clientela, composta da un 60% di donne e da un 40% di uomini, per un’età media intorno ai 55 anni. “Lavoriamo alacremente per perfezionare sempre di più le nostre proposte puntando sulla qualità del servizio e prodotto e per completare la nostra gamma d’offerta - conclude Rubino -. Da ottobre siamo ad esempio ripartiti a programmare Socotra, che sta ottenendo un ottimo riscontro, e abbiamo lanciato il nuovo catalogo Dune che contiene itinerari emozionanti, eppure rigorosi, in cui avventura e poesia si bilanciano”.