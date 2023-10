Italian Cruise Day: la Penisola pronta per il traguardo di 13 milioni di crocieristi

Grazie allo slancio dei porti del Centro-Sud, l’Italia si avvia a tagliare il record storico di 13 milioni di passeggeri crocieristi nel 2023. “La scelta di ospitare l’undicesima edizione dell’Italian Cruise Day a Taranto il 27 ottobre - ha spiegato nella conferenza d’anteprima Cesare di Francesco, presidente di Risposte Turismo - nasce proprio dai risultati lusinghieri ottenuti dallo scalo pugliese, che in pochi anni è riuscito a posizionarsi al 16° posto nazionale, con 115mila passeggeri (+5,7% sul 2022) e 38 toccate”.

Sempre in vetta la triade Civitavecchia (+37,2%, con 2,980 milioni e 804 toccate), Napoli (+35,5%, con 1,550 milioni e 439 toccate) e Genova (+38,7%, con 1,5 milioni e 338 toccate), con i primi otto porti italiani tutti presenti nella Top20 del Mediterraneo.



In termini regionali, però, è la Liguria ad aver movimentato più passeggeri in assoluto (3,1 milioni con 8 porti), davanti al Lazio.