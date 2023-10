Glamour: dopo un 2023 di piena ripresa spazio alla 'rivoluzione' digitale

di Gaia Guarino

Dopo un 2022 di parziale ripresa, il 2023 di Glamour si presenta come l’anno della vera rinascita con risultati superiori al 2019. “Come biglietteria aerea, invece, siamo a un +50% di volumi di industria rispetto a quattro anni fa”, spiega Luca Buonpensiere, ceo di Glamour.

Costante è il lavoro per la piena soddisfazione del consumatore finale con una massima attenzione agli investimenti volti a garantire tutela e sicurezza dei viaggiatori. Adesso le preoccupazioni maggiori riguardano Israele. “Viviamo con apprensione ciò che sta accadendo e speriamo che la situazione rientri”, prosegue Buonpensiere.



Tra le novità del 2024, il t.o. annuncia una rivoluzione digitale a supporto delle adv che, grazie a un nuovo tool, potranno valutare rapidamente il prodotto e ottenere un preventivo in autonomia. “Inseriremo anche i contenuti esperienziali di Glamour”, conclude Buonpensiere.