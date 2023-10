Kel 12, al via il roadshow organizzato con Europ Assistance

Primo appuntamento oggi con il roadshow organizzato da Kel 12 insieme a Europ Assistance incentrato sulla sostenibilità.

Dopo aver ottenuto la certificazione B Corp e Travelife, Kel 12, prosegue il suo impegno verso un turismo sostenibile cercando di sensibilizzare e formare le agenzie con le quali collabora su questo tema attraverso una serie di incontri dedicati con un partner come Europ Assistance.



Il roadshow toccherà dieci città italiane da nord a sud della Penisola e il format dell’evento riprenderà lo stile di Kel 12 che abbina alla formazione momenti conviviali.

“Fin dalla nostra fondazione abbiamo delineato la carta etica del viaggiatore che mette la sostenibilità sociale, ambientale e culturale al centro del nostro operato. Queste linee guida continuano a fare da bussola nel nostro operato e ci hanno condotti ad ottenere lo scorso anno la certificazione B Corp e a luglio la certificazione Travelife. Due riconoscimenti che attestano che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Un percorso che desideriamo condividere con le agenzie partner sperando di essere per loro un esempio virtuoso e di rappresentare una scelta di qualità per la clientela attenta alle tematiche ambientali” spiega l’a. d. Gianluca Rubino (nella foto).



“I viaggiatori che scelgono Kel 12 e Viaggi Levi hanno una spiccata attenzione e sensibilità verso tematiche green ed etiche. Il nostro impegno in questo ambito è alla base della strategia aziendale e rappresentiamo forse un unicum sul mercato italiano. Nel corso del roadshow condivideremo con i nostri partner le nuove proposte della nostra programmazione classica e i primi itinerari con spiccata vocazione sostenibile, contenuti nei due cataloghi a brand Kel 12 e Viaggi Levi. Novità assoluta un intero catalogo dedicato alle spedizioni, Dune, che propone itinerari inusuali ed esplorativi, anche nei deserti, origine di entrambi i brand” aggiunge Daniela Di Berardino, trade manager.



"In Europ Assistance abbiamo il dovere di sostenere la cultura di un turismo sempre più consapevole e responsabile, che riconosca la centralità delle comunità locali ospitanti e sia più attento all’impatto ambientale e sociale che genera nei luoghi di destinazione. Un impegno condiviso con Kel 12, che siamo felici di affiancare in questo roadshow con un’offerta assicurativa dedicata ai suoi clienti molto attenta alla componente di sostenibilità” chiude Erika Delmastro, chief travel officer di Europ Assistance Italia.