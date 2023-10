"Quanto si tocca il problema del personale e della discrepanza tra la richiesta delle aziende e l’offerta da parte della manodopera si pensa subito soprattutto a hotel e ristoranti, o più in generale ai lavoratori stagionali. Ma la realtà è molto più ampia e coinvolge i diversi rami del turismo, facendo pochi sconti.



A porre l’accento su uno dei temi più caldi di questo periodo è Claudio Busca, direttore generale di Bluvacanze, che però pone la questione in un’ottica nuova, non sempre affrontata nelle colonne di cronaca. Il discorso parte in realtà da lontano e dal difficile incontro tra domanda e offerta di prodotto nel mondo del turismo. Il primo passaggio è noto a tutti: a far lievitare i prezzi del trasporto aereo ha contribuito in maniera determinante la mancanza di voli, che nel rispetto della più classica delle leggi dell’economia ha fatto lievitare le tariffe. Ma la carenza di seggiolini ha cause precise: “Parlando di grandi gruppi internazionali, credo che ci sia stata paura di investire” afferma Busca..."

Segue nella Digital Edition