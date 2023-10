Evolution Travel rinnova il portale dedicato alla Liguria, ecco le nuove proposte

Evolution Travel ha rinnovato il portale dedicato alla Liguria, con l’obiettivo di svelare le opportunità che la regione offre in tutte le stagioni dell’anno.

“Secondo le ricerche di mercato – spiega Antonella Nuovo, che si è occupata del restyling del sito - il motivo principale per cui si cerca la Liguria è il mare. La strada per destagionalizzare è lunga, ma le possibilità sono enormi. Ad esempio, Genova ha una proposta culturale in crescita, tantissimi musei, mostre, i Palazzi dei Rolli, palazzi nobiliari Patrimonio Unesco e il caratteristico centro storico. La volontà del portale di Evolution Travel è quella di abbinare il soggiorno alle visite e ad esperienze speciali da vivere con pacchetti personalizzabili in tutta la regione”.



Diverse sono anche le proposte combinate per le crociere in partenza da Genova, Savona e La Spezia, con soggiorni da fare prima o dopo la crociera, ma anche pacchetti per il weekend o per city break di 3 o 4 giorni.



La Liguria è anche la terra del lusso, con proposte che spaziano da Sanremo e Bordighera fino a Santa Margherita Ligure, Rapallo e naturalmente Portofino.

I prezzi sono di tutti i tipi. "Vige la legge del prenota prima – spiega Antonella Nuovo -. Per i soggiorni mare l’estate è altissima stagione ma la Liguria, in generale, non è una destinazione molto economica. L’accortezza di prenotare per tempo, affidandosi a chi riesce ad avere i contatti giusti, permette di risparmiare. Il vantaggio del portale dedicato di Evolution Travel è di dare a ciascuno ciò che sta cercando in un territorio piccolo, ma dalla biodiversità unica".