Il viaggio in versione smart di African Explorer

Un calendario rinnovato di partenze con un’attenzione particolare al target famiglie. African Explorer si presenta al mercato con un’offerta invernale che si articola tra Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania, pensata però in versione più smart, quindi con una formula di viaggio maggiormente economica e easy.

“Abbiamo un’idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti - spiega il titolare del tour operator Alessandro Simonetti -, la costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo, la differenza permettendoci di restare tra i leader di mercato da 50 anni sul prodotto Africa”.



Le proposte vengono declinate anche in una versione ‘family’, con itinerari e strutture adatti anche ai viaggiatori più giovani in aree malaria free.



African Explorer presenta anche una programmazione che va oltre l’Africa sub-sahariana, con itinerari in Marocco ed Egitto, due mete su cui l’operatore ha deciso di puntare in particolare per la stagione invernale e che si mostrano particolarmente appetibili per la clientela italiana sia dal punto di vista climatico che per i comodi collegamenti aerei.



“Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti - aggiunge Simonetti -, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione e rispetto sia di chi parte, sia di chi accoglie”.