Agenzia per Amica a TTG Travel Experience per presentare la squadra commerciale

“Non ci serve fare numeri, vogliamo agenzie che interagiscono con il network e con cui fare business insieme”. Umberto Serra, direttore commerciale di Agenzia per Amica, chiarisce così lo spirito che sta portando il network a consolidare la presenza sul territorio nazionale.

“L’obiettivo che ci siamo posti - spiega Serra - è l’espansione massiccia al di fuori di Campania, Molise e Puglia ed è per questo che abbiamo puntato sulla vetrina di TTG Travel Experience. A Rimini ufficializziamo l’ingresso di due nuove risorse nella squadra commerciale: Annalisa Cianfanelli, che presidia il Centro Italia, e Filippo Dimarzo, che è il punto di riferimento per la Sicilia. Ma - aggiunge - stiamo cercando altre figure per coprire anche Lombardia e Piemonte”.



Ad oggi la rete è formata da circa 320 agenzie, e in questo computo sono comprese le adv Verynet - con cui il network condivide la linea commerciale e le strategie di marketing - e 18 agenzie di proprietà. “Entro il 2024 vogliamo arrivare ad affiliare almeno altre cinquanta agenzie nelle aree nuove. Il nostro è un network che crede moltissimo nell’interazione con le agenzie, che per noi non sono un numero, ma un partner con cui creare valore aggiunto”. A. D. A.