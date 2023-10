Quella che era una sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori, e cioè che il settore dei viaggi fosse tornato a correre e ad azzerare il gap con il pre-pandemia, è ora una certezza: il mercato del travel recupera il divario degli ultimi tre anni e torna a valori superiori al 2019.

A confermarlo la ricerca sul valore del digitale nel mondo dei viaggi realizzata dall’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. A trainare la ripresa è ancora l’e-commerce che, indica la ricerca, raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel trasporto aereo (71 per cento della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità. Uno sguardo sui trasporti rivela invece che questo settore vale complessivamente (come somma di online e offline) 23,7 miliardi, con una crescita del 41 per cento sul 2022 ma soprattutto del 9 per cento sul 2019.



Ma anche la distribuzione organizzata, in questi anni tra i settori più colpiti dalle limitazioni ai viaggi, volta pagina: il transato delle agenzie di viaggi è aumentato del 26 per cento rispetto al 2022 e, dato ancora più interessante, del 2 per cento rispetto al 2019. Simile il bilancio dei tour operator, che segna un più 39 per cento rispetto all’anno scorso, ma ancora un meno 2 per cento rispetto al pre-pandemia... (continua sulla digital edition)