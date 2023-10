di Gaia Guarino

Baobab si prepara a chiudere il 2023 con cifre di valore. Quasi 35 milioni di fatturato – contro i circa 20 milioni del 2022 – e 50mila passeggeri descrivono la crescita e raccontano la storia di un successo.

“Questi dati sono il segnale che le agenzie stanno incoraggiando e sostenendo il nostro brand - commenta Alessandro Gandola, direttore di Baobab -. A trainare è stato sicuramente l’Egitto anche grazie ai prodotti 4 stelle in esclusiva ormai consolidati sia su Sharm El Sheikh sia su Marsa Alam, due location che indubbiamente affascinano".



"Un’altra esclusiva in arrivo a Marsa Alam è il 5 stelle Malikia Resort Abu Dabbab - spiega Gandola -. Uno dei nostri obiettivi 2024, infatti, è rafforzare il segmento lusso sia con questa struttura sia con il Jaz Belvedere Resort a Sharm El Sheikh”.



Buone performance giungono, inoltre, dalle Baleari e dalle Canarie, insieme a Grecia e lungo raggio con Kenya e Maldive.



Si aggiunge, infine, la Turchia, che dopo soltanto un mese dal lancio ha già registrato delle vendite molto forti. “Ci muoviamo sulle eccellenze del mondo balneare - conclude Gandola -. Vogliamo offrire il miglior rapporto qualità-prezzo abbracciando tutti i segmenti del mercato e abbiamo già in cantiere importanti novità che ci auguriamo di annunciare a breve”.