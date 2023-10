Cartelli e l'open air evoluto di Club del Sole

“Proponiamo al mercato un nuovo modo di fare vacanza”. È questo il messaggio che Angelo Cartelli (nella foto), direttore generale di Club del Sole, vuole sottolineare a gran voce.

“Il nostro è un open air evoluto - prosegue Cartelli -. Non è più soltanto un campeggio e parallelamente è molto più di un villaggio, è qualcosa che il consumatore deve scoprire. I numeri dimostrano che la strada è quella giusta”.



E in effetti la stagione estiva 2023 ha portato diverse soddisfazioni. Una summer complessa ma che allo stesso tempo ha fatto emergere il valore di un format vincente, capace di attrarre un nuovo pubblico e lasciare uno spiraglio di luce aperto sul futuro.

“La nostra ricetta segreta è un mix di prodotto e servizio - conclude Cartelli -. Abbiamo ospitato tante famiglie, coppie e gruppi di amici con un pubblico estero che dopo aver pesato per il 35% nel 2022, quest’anno ha toccato quota 43%, pure a fronte di un mercato europeo super competitivo”.



Gaia Guarino